В 2020 году в Лондоне пройдет масштабная выставка кимоно

Проект организуют кураторы Музея Виктории и Альберта.

29 февраля в лондонском Музее Виктории и Альберта откроется выставка «Кимоно: от Киото до подиума». Как заявляют кураторы этого масштабного проекта, его цель – показать кимоно как динамичную и постоянно развивающуюся икону моды, раскрыть эстетическую и социальную значимость традиционного предмета одежды как для Японии, так и для всего мира. На выставке будут впервые представлены редкие исторические модели XVII-XVIII веков, а также наряды современных дизайнеров, вдохновленные восточными традициями. Также в экспозицию войдут костюмы из известных фильмов и шоу.