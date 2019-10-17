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Артем Кузелев

В 2020 году в Лондоне пройдет масштабная выставка кимоно

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  • 17 Октября 201910:20

Проект организуют кураторы Музея Виктории и Альберта.

29 февраля в лондонском Музее Виктории и Альберта откроется выставка «Кимоно: от Киото до подиума». Как заявляют кураторы этого масштабного проекта, его цель – показать кимоно как динамичную и постоянно развивающуюся икону моды, раскрыть эстетическую и социальную значимость традиционного предмета одежды как для Японии, так и для всего мира. На выставке будут впервые представлены редкие исторические модели XVII-XVIII веков, а также наряды современных дизайнеров, вдохновленные восточными традициями. Также в экспозицию войдут костюмы из известных фильмов и шоу.

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