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Артем Кузелев

В 2021 году Альбер Эльбаз представит первую коллекцию своей новой марки

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  • 02 Октября 202021:14

Генеральным директором парижского бренда AZFashion назначен Лоран Малеказ.

«Динамичный и инновационный стартап, призванный воплощать мечты в реальность» получил название AZfashion. Марка создана Альбером Эльбазом при поддержке швейцарского люксового холдинга Richemont. В настоящее время новый бренд нанял первых сотрудников и открыл офис на бульваре Распай в Париже. Генеральным директором AZfashion назначен французский топ-менеджер Лоран Малеказ, ранее сотрудничавший с американским люксовым мультибрендом The Webster. Дебютную коллекцию новая марка представит в 2021 году.

 
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