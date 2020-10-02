В 2021 году Альбер Эльбаз представит первую коллекцию своей новой марки

Генеральным директором парижского бренда AZFashion назначен Лоран Малеказ.

«Динамичный и инновационный стартап, призванный воплощать мечты в реальность» получил название AZfashion. Марка создана Альбером Эльбазом при поддержке швейцарского люксового холдинга Richemont. В настоящее время новый бренд нанял первых сотрудников и открыл офис на бульваре Распай в Париже. Генеральным директором AZfashion назначен французский топ-менеджер Лоран Малеказ, ранее сотрудничавший с американским люксовым мультибрендом The Webster. Дебютную коллекцию новая марка представит в 2021 году.