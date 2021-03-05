В активе холдинга Kering появилась новая компания

Модный конгломерат объявил о приобретении доли во французской компании Vestiaire Collective, специализирующейся на ресейле люксовых товаров. Правда, речь на данный момент идет лишь о пяти процентах в капитале актива и место в совете правления.

Председатель правления и генеральный директор конгломерата Kering Франсуа-Анри Пино отметил, что «приобретение бывших в употреблении люксовых товаров настоящий и глубоко укоренившийся тренд, особенно у молодых потребителей. Поэтому вместо того, чтобы игнорировать его, группа намерена воспользоваться возможностью подчеркнуть ценность своего товарного предложения и повлиять на будущее индустрии, взяв курс на более инновационные и релевантные с точки зрения устойчивого развития практики. Данный шаг естественным образом отвечает предпринимательскому духу корпорации, вписываясь в ее продвинутую стратегию в области устойчивого развития и видение роскоши, которого она придерживается».

Известно, что недавно компании Vestiaire Collective удалось привлечь дополнительное финансирование в объеме 216 млн долларов. Новые вливания поступили от парижской группы Kering и американского фонда Tiger Global Management.