В ANDAM рассказали об изменениях в конкурсе 2021 года

Ассоциация, выступающая организатором одноименной модной премии, ANDAM увеличила призовой фонд конкурса 2021 года. Теперь победитель получит 300 тыс. евро, что на 50 тыс. евро больше, чем в прошлом году. В целом призовой фонд увеличен до 500 тыс. евро, которые будут разделены между четырьмя финалистами.

В заявлении организаторов конкурса говорится, что такую поддержку молодых модельеров, вносящих вклад в развитие парижской модной сцены, в этом году удалось получить во многом благодаря финансовой поддержке дома Balenciaga. При этом отмечается, что в этом году главный исполнительный директор марки Седрик Шарбит станет наставником конкурса и президентом жюри.

Натали Дюфур, основательница и исполнительный директор ANDAM, сказала в своем заявлении: «Я хотела бы поприветствовать верную поддержку наших спонсоров, позволяющую ANDAM выполнять миссию, которая имеет решающее значение для появления нового поколения дизайнеров и независимых модных брендов… Я очень рада приветствовать Седрика Шарбита в качестве наставника нашего конкурса 2021 года, который при поддержке Balenciaga позволяет нам увеличить грант гран-при до 300 тыс. евро. Balenciaga всегда искренне сочетал радикальное, творческое и новаторское видение с уважением к наследию и ноу-хау, которые идеально отражают философию ANDAM».

В итоге победитель ANDAM 2021 выиграет 300 тыс. евро и получит один год наставничества как в творческой, так и в коммерческой сферах своего бизнеса от Седрика Шарбита. Победителей конкурса объявят в 1 июля 2021 года.

Среди других наград приз Пьера Берже стоимостью 100 тыс. евро и наставничество в течение года от Софи Делафонтен, художественного руководителя Longchamp. Приз дизайнеру аксессуаров составит 50 тыс. евро и помощь Джованны Энгельберт, модного редактора, стилиста и креативного директора Swarovski. Приз за инновации в моде в размере 50 тыс. евро достанется стартапу, который хочет развивать свой проект во Франции. Победитель в этой категории также получит наставничество от Яна Гозлана, основателя и президента Creative Valley.

Дизайнеры, желающие принять участие в конкурсе ANDAM 2021 года, должны подать заявку до 27 апреля 2021 года. Имена финалистов будут объявлены в конце мая 2021 года.