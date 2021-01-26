В Антверпене открылась выставка дизайнера Дирка Ван Сейна

Один из членов знаменитой «антверпенской шестерки» занялся созданием предметов искусства. Дирк Ван Сейн проводит показ своих картин и скульптуры в галерее Софи Ван де Вельде во фламандском городе, известном концентрацией знаменитых дизайнеров одежды. В выставленных произведениях изображены «разные персонажи, которые воплощают определенные эмоции, с акцентом на трагические или драматические чувства».

«Мои работы как художника не имеют функциональности: они показывают человеческое тело не в прямом контексте, а скорее как представления о человеческой фигуре. В то же время эмоции, которые они изображают, не менее важны, – поделился Ван Сейн. – Мои скульптуры – это не манекены и не статуи. Это персонажи, одетые мной».

Выставка Ван Сейна «Надежда и отчаяние» открыта для посещения до 21 февраля 2021 года.