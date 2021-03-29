В арт-галерее «Здесь на таганке» состоялось Cosmo Party

В галерее известного дизайнера и художника Андрея Бартенева «Здесь на таганке» представили 300 живописных работ и арт-объектов на тему космоса, а группа СПБ презентовала новую песню «Гагарин».

Накануне знаменательной даты – 60 лет как первый человек отправился в космос, - в арт-галерее дизайнера и художника Андрея Бартенева «Здесь на таганке» открылась масштабная выставка живописи и арт-объектов «Смотрящий за землянами». В экспозиции представлено более 300 работ начинающих и известных художников, созданных в разных стилях и жанрах: живопись, графика, скульптура, фотография, видео-арт, одежде, аксессуары, видеоарт и инсталляция.

«Выставка Смотрящий за землянами» в галерее «Здесь на Таганке» поднимает вопросы космической тематики, перспективы инопланетного существования, а также влияние образов внеземных цивилизаций на современное искусство. В своих работах многие авторы намеренно подчеркивают простоту и незамысловатость», - говорится в пресс-релизе кураторского проекта дизайнера Андрея Бартенева. 25 марта в рамках проекта состоялось Cosmo Party, на которой помимо визуальной составляющей добавили музыкальные перформансы. Группа СПБ представила свою музыкальную программу, а также впервые исполнила новую песню «Гагарин». Среди участников события – музыкальная группа NLO и художники-участники экспозиции, которые лично рассказали о своих работы. Атмосфера открытого космоса, таинственность межзвездного пространства и буря ярких впечатлений позволили на некоторое время каждому участнику этого космического события оторваться от тяготения земного притяжения и почувствовать легкость, плавно уходящую в полный отрыв.