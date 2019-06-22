В Британии отложили вопрос об экологической реформе

Правительство Великобритании планирует лишь в 2025 году вернуться к обсуждению вопроса об устранении воздействия быстрой моды на окружающую среду.

По статистике, средний британский потребитель покупает 26,7 кг новой одежды в год. Этот показатель значительно выше, чем в других европейских странах. При этом последние опросы показывают, что огромное количество активных покупателей считают, что правительство делает недостаточно для помощи индустрии моды в стремлении стать более устойчивой.

Поддерживая тренд, депутаты Комитета по экологическому аудиту призвали правительство рассмотреть возможность налоговой реформы, которая могла бы заставить ритейлеров сегмента fast fashion бороться с принудительным трудом, негативным влиянием на экологию и перепроизводством. В числе предложений плата в один пенни с каждой проданной вещи (что поддержали и сами потребители!), которая привлечет 35 млн фунтов стерлингов для реализации остальных проектов.

На днях члены Британского правительства все-таки отклонили инициативы ЕАС (в том числе и запрет на уничтожение непроданных запасов) и предложили вернуться к рассмотрению вопросов в 2025 году. Председатель ЕАС Мэри Криг прокомментировала новость так: «Правительство идет не в ногу с общественностью, которая шокирована тем фактом, что мы ежегодно отправляем 300 000 тонн одежды на сжигание или захоронение. Министры не осознают необходимость принять срочные меры для изменения бизнес-модели быстрой моды, которая производит дешевую одежду, оказывающую влияние на планету».

Таким образом в ближайшие пять лет в Британии эти актуальные вопросы будут решаться лишь самими марками и компаниями, осознающими свою ответственность.