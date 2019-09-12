В Британии закрывается бумажная версия Marie Claire

Издатель перестанет выпускать печатную версию журнала, а команда сосредоточится на цифровом формате.

В ближайшее время британская редакция Marie Claire перестанет выпускать бумажную версию журнала. Издание полностью перейдет в цифровой формат, что, по мнению издателей, позволит лучше всего удовлетворить быстро меняющиеся потребности аудитории. Последний бумажный номер – ноябрь 2019 – выйдет в следующем месяце.