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Артем Кузелев

В Британии закрывается бумажная версия Marie Claire

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  • 12 Сентября 201921:36
Сюжеты: Marie Claire

Издатель перестанет выпускать печатную версию журнала, а команда сосредоточится на цифровом формате.

В ближайшее время британская редакция Marie Claire перестанет выпускать бумажную версию журнала. Издание полностью перейдет в цифровой формат, что, по мнению издателей, позволит лучше всего удовлетворить быстро меняющиеся потребности аудитории. Последний бумажный номер – ноябрь 2019 – выйдет в следующем месяце.

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