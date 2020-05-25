В британской марке Burberry подвели итоги финансового года

Согласно отчету о результатах работы в 2019-2020 году, продажи бренда сократились более чем на четверть.

В бренде Burberry представили предварительные результаты 2019-2020 финансового года. Согласно отчету, в январе-марте 2020-го доходы британской марки сократились на 27%. За год выручка Burberry составила 2,6 млрд фунтов стерлингов. В компании также сообщили, что в рамках борьбы с последствиями коронакризиса в этом году принято решение отменить выплату дивидендов, что поможет сохранить 120 млн фунтов стерлингов.