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Артем Кузелев

В британской марке Burberry подвели итоги финансового года

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  • 25 Мая 202021:06
Сюжеты: BURBERRY

Согласно отчету о результатах работы в 2019-2020 году, продажи бренда сократились более чем на четверть.

В бренде Burberry представили предварительные результаты 2019-2020 финансового года. Согласно отчету, в январе-марте 2020-го доходы британской марки сократились на 27%. За год выручка Burberry составила 2,6 млрд фунтов стерлингов. В компании также сообщили, что в рамках борьбы с последствиями коронакризиса в этом году принято решение отменить выплату дивидендов, что поможет сохранить 120 млн фунтов стерлингов.

 
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