В Брюсселе вручили премию Belgian Fashion Awards

В этом году главная модная награда Бельгии досталась дизайнерам Мартину Маржеле и Гленну Мартенсу, а также фотографу Вилли Вандерперре.

На днях в бельгийской столице прошла торжественная церемония вручения наград Belgian Fashion Awards. В этом году Приз жюри за карьерные достижения и влияние на индустрию моды получил Мартин Маржела. Однако на церемонии дизайнер появится не смог и поблагодарил жюри письменно: «Я очень тронут и искренне горжусь, что получил эту награду в моей родной стране. В особенности потому, что я ушел из моды десять лет назад».

Также награда в этом году досталась фотографу Вилли Вандерперре, молодому дизайнеру Федерику Ди Лео и креативному директору марки Y/Project Гленну Мартенсу.