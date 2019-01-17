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Артем Кузелев

В Calvin Klein определились с выбором дизайнера?

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  • 17 Января 201921:47
Сюжеты: Calvin Klein

По слухам, марку возглавит покинувший в начале этой недели посты старшего вице-президента и креативного директора женской линии Ralph Lauren Кевин Карриган.

В понедельник компания Ralph Lauren и Кевин Карриган объявили о прекращении сотрудничества. В течение последних двух лет дизайнер работал над женскими коллекциями марки, а также занимал пост старшего вице-президента. О причинах разрыва не сообщается ничего, так же, как и о дальнейших планах Карригана. Однако инсайдеры ситуации утверждают, что скорее всего в ближайшее время Кевин возглавит компанию Calvin Klein. Слухи кажутся вполне правдоподобными, тем более что марка сейчас находится в активном поиске нового креативного директора, а у Карригана есть 18-летний опыт успешного руководства креативными командами CK Calvin Klein, Calvin Klein Jeans и Calvin Klein White Label.

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