В Calvin Klein определились с выбором дизайнера?

По слухам, марку возглавит покинувший в начале этой недели посты старшего вице-президента и креативного директора женской линии Ralph Lauren Кевин Карриган.

В понедельник компания Ralph Lauren и Кевин Карриган объявили о прекращении сотрудничества. В течение последних двух лет дизайнер работал над женскими коллекциями марки, а также занимал пост старшего вице-президента. О причинах разрыва не сообщается ничего, так же, как и о дальнейших планах Карригана. Однако инсайдеры ситуации утверждают, что скорее всего в ближайшее время Кевин возглавит компанию Calvin Klein. Слухи кажутся вполне правдоподобными, тем более что марка сейчас находится в активном поиске нового креативного директора, а у Карригана есть 18-летний опыт успешного руководства креативными командами CK Calvin Klein, Calvin Klein Jeans и Calvin Klein White Label.