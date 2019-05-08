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Татьяна Парфенова (Tatyana Parfenova) (46)
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Артем Кузелев

В Царском Селе пройдет показ петербургских дизайнеров

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  • 08 Мая 201901:52
Сюжеты: Татьяна Парфенова (Tatyana Parfenova)

23 июня гости музея-заповедника смогут увидеть традиционное арт-фэшн-шоу «Ассоциации».

Показы арт-проекта «Ассоциации» пройдут в Царском Селе 23 июня. Традиционно в арт-фэшн-проекте примут участие ведущие петербургские дизайнеры: Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, Янис Чамалиди и Леонид Алексеев. На этот раз шоу посвящено театральному искусству и получило название «Царская ложа».

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