В Царском Селе пройдет показ петербургских дизайнеров

23 июня гости музея-заповедника смогут увидеть традиционное арт-фэшн-шоу «Ассоциации».

Показы арт-проекта «Ассоциации» пройдут в Царском Селе 23 июня. Традиционно в арт-фэшн-проекте примут участие ведущие петербургские дизайнеры: Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, Янис Чамалиди и Леонид Алексеев. На этот раз шоу посвящено театральному искусству и получило название «Царская ложа».