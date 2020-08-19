В CFDA назвали имя нового президента

Совет модных дизайнеров Америки возглавила Касандра Диггс.

В CFDA объявили имя нового президента. Организацию возглавила Касандра Диггс, которая сотрудничает с Советом модных дизайнеров Америки уже 19 лет. Стивен Колб, генеральный директор CFDA, сообщил, что Диггс поможет совету развиваться в направлении разнообразия: «Это тяжелое, переломное время для индустрии, и она – правильный человек с правильными идеями, которая сможет направить CFDA в будущее».