В чем встретить 2018 год? Обзор модных платьев

Праздничная атмосфера зависит от красоты обстановки, изысканности угощений и, во многом, от настроения женщины. Если она великолепно выглядит и чувствует себя королевой бала, все вокруг искрится и наполняется волшебством. Вот почему так важно выбрать роскошное вечернее платье для Новогодней ночи. И мы расскажем, что сейчас актуально и что важно соблюсти в дресс-коде наступающего 2018 года.

Перед тем, как приобрести красивое и модное платье, важно определить: какой у вас тип телосложения и какой фасон вам идеально подойдет.

Выбираем фасон вечернего наряда под фигуру

Фигура Пример Фасон Песочные часы: тонкая талия, ярко выраженный бюст и круглые бедра, ширина плеч и бедер примерно равна. Сальма Хайек. Приталенный, с V-образным вырезом, корсет «русалочка», юбка А-кроя. Подойдет почти любой фасон, т. к. этот тип телосложения считается универсальным. Груша: тонкая талия, очень узкие и красивые плечи и маленькая грудь, зато пышные бедра и крупные ноги, заметно высокие упругие ягодицы. Дженнифер Лопес. Длина – ниже колена и до пола, хорошо приталенный облегающий силуэт, юбки А-формы, узкий лиф + расширяющийся подол, одно открытое плечо. Прямоугольник: бедра и плечи примерно равной ширины, длинные стройные ноги, малозаметная талия. Гвинет Пэлтроу. Узкие платья до колена или в пол, А-силуэт с объемной нижней частью, широкие ремни и вставки по бокам – для зрительного акцента на талии. Перевернутый прямоугольник: ширина плеч больше, чем объем бедер, стройные ноги. При этом форма груди и талии может быть любой. Шарлиз Тэрон. Низкое V-декольте, расклешенная книзу юбка, драпировка и воланы на бедрах, узко перекрещивающиеся линии (для оптического сужения фигуры), вырезы, открывающие ноги. Яблоко: пышная грудь, худые конечности, малозаметная талия. Анджелина Джоли. Драпировка, заметные акценты в области талии, ее завышение. Модели в греческом стиле (либо ампир). Струящиеся ткани (шифон). Желательно – корсет под наряд (утягивающее белье).

Совет: чтобы составить для себя идеальный праздничный и повседневный гардероб, посмотрите фотосессии и видеоинтервью со звездами, у которых такой же тип фигуры. Стилисты и портные всегда подчеркивают их достоинства и скрывают недостатки – вы сможете легко понять, что носить вам.

Модные тренды вечерней моды 2018

Теперь вы можете отбирать для себя подходящие платья с учетом актуальных тенденций в мировой моде. В новом 2018 году стоит носить одежду, соответствующую следующим трендам.

1. Расклешенная юбка в пол с разрезом до бедра. Такие модели вы увидите на Виктории Боне, если заглянете в ее Инстаграм или поинтересуетесь ее линией одежды. Струящаяся свободная юбка не сковывает вас, при этом можно «случайно» показать красоту ножки.

2. Лиф сердечком. Если вы обладаете пышной грудью, выберите длинное платье с пышной или облегающей юбкой, но с четко обозначенным корсетом. Такая форма лифа – это женственность и мода в одном флаконе.

3. Платье-мини: с расклешенной юбкой в стиле baby doll или облегающее фасона футляр. Со стразами, рюшами, баской – в Новогоднюю ночь можно блистать и сверкать.

Как подобрать цвет

Если вы руководствуетесь модными тенденциями, то обратите внимание на ярко-красные вечерние платья: этот цвет в нынешнем сезоне №1. Однако, тем, кто придерживается традиций китайского календаря, стоит отложить красную одежду в сторонку.

Желтая земляная собака, символ 2018 года, не приемлет алых оттенков. Зато приветствует все оттенки земли: желтые и песочные, вплоть до оранжевых, коричневые, бежевые, серые и черные.

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