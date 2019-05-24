В Чикаго пройдет выставка Вирджила Абло

Уже в следующем месяце в местном Музее современного искусства начнет работу персональная выставка дизайнера.

Проект чикагского Музея современного искусства заранее поражает масштабом и сложностью. Экспозиция Figures of Speech, которая откроется 10 июня, посвящена творчеству одного из самых востребованных дизайнеров Вирджилу Абло и создана при поддержке нескольких звезд современного искусства и дизайна. Так, за сценографию выставки отвечает Самир Бантал, директор AMO – исследовательской лаборатории бюро OMA Рема Колхаса, а курирует проект Майкл Дарлинг, который отбирает работы Абло, созданные на стыке дизайна, моды и искусства. К официальному открытию музей выпустит подробный каталог, а также линейку мерча.