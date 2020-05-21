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Артем Кузелев

В Conde Nast идут массовые сокращения персонала

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  • 21 Мая 202012:04
Сюжеты: Covid19

В головном офисе издательского дома сообщили об увольнении ста штатных сотрудников.

Издательский гигант Conde Nast начал сокращать штат в США. Представители компании сообщают, что на данный момент уволено сто сотрудников, причем на ближайшее время запланировано сокращение еще стольких же. Роджер Линч, исполнительный директор Conde Nast, сообщил: «Во время этого кризиса мы все столкнулись с рядом как личных, так и профессиональных переживаний, и мне очень грустно делиться новостью о том, что мы вынужденно прощаемся с нашими коллегами».

 
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