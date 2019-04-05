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Артем Кузелев

В Conde Nast новое назначение

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  • 05 Апреля 201920:26

Представители издательского гиганта сообщили, кто займет пост глобального генерального директора.

В издательском холдинге Conde Nast представили новую должность. Впервые в истории компании здесь появился пост глобального генерального директора. Позицию занял Роджер Линч, который ранее возглавлял музыкальный сервис Pandora. Назначение связано с реструктуризацией холдинга и консолидацией его отделений.

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