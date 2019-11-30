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Crocs

В Crocs уютно: дома и на улице

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  • 30 Ноября 201911:43
Сюжеты: Crocs

Вот и настал тот момент, когда от зимы на улице не хватает разве что снега!

Морозная и ветреная погода вдохновляет приглашать друзей на уютные домашние посиделки и вместе познавать искусство хюгге. 

Идеальные компаньоны в этом деле – мягкие тапочки и утепленные сабо от Crocs. Прикосновение плюша и искусственного меха подарят тепло и чувство защищенности.

Ну а для тех, кому скучно «окукливаться» дома, бренд приготовил легкие и при этом теплые зимние сапоги и замшевые ботинки. Как и всегда, Сrocs заботится о влагоустойчивости и уверенном сцеплении с поверхностью, чтобы прогулки были не только комфортными, но и безопасными.

Дома или на улице: холодное время года может быть в радость!

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