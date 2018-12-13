На днях в ЦУМе открылось парфюмерное пространство The Harmonist. В преддверии открытия представители бренда провели креативное и конструктивное мероприятие для представителей средств массовой информации в ресторане «Buro ЦУМ».

The Harmonist – это парфюмерный бренд, вдохновленный азиатской философией фен-шуй. Фен-шуй – это традиционная китайская концепция, дарующая знания об усилении внутреннего потенциала и жизни в целом за счет приведения ее в гармонию с окружающим миром.

Поздравить парфюмерный дом с открытием корнера пришли Екатерина и Александр Стриженовы, Ирина Безрукова, Тутта Ларсен, Мария Порошина, Ирина Лачина, Жанна Эппле, Мария Голубкина, Анна Ардова, Татьяна Абрамова, Артем Овчаренко и Анна Тихомирова, Катрин Асси, Катрин Калмыкова, Елена Дудина, Наталия Лесниковская, Юлия Такшина, Ирина Сашина, Алиса Толкачева, Ая («Город 312»), Елена Николаева.

Специальным гостем мероприятия стала Прия Шер – эксперт по фен-шуй из Великобритании, которая провела персональные консультации по гармонизации жизни для гостей вечера.

Парфюмерный Дом The Harmonist основала Лола Тилляева, воплотив свою идею просветленного путешествия в душу человека сквозь призму ароматов.

В ДНК бренда заложено убеждение о том, что Гармония объединяет мир, Землю и человечество вместе.

Человек – это микрокосмос природы. 5 базовых элементов - Огонь, Вода, Дерево, Земля и Металл - присутствуют во всем, становясь невидимой силой внутри каждого из нас.

Парфюмерный Дом THE HARMONIST творит настоящую магию, наделяя ароматы коллекции особой энергетической силой за счет использования редчайших парфюмерных ингредиентов и растительных масел. Эта уникальная алхимия воплощена в десяти эликсирах, приводящих в идеальное равновесие различные сферы жизни. Ароматы создал талантливейший парфюмер фабрики Givaudan Гийом Флавиньи.

Коллекция ароматов THE HARMONIST насчитывает 10 эликсиров, представленных в концентрации парфюмерных вод и духов.

11-ым ароматом стала парфюмерная работа YIN TRANSFORMATION.

В коллекции представлены также тревел-наборы THE HARMONIST. Созданные с учетом теории Инь и Ян, они помогут расширить поиски гармонии вне зависимости от того, в какой точке мира находится их обладатель.

Свечи THE HARMONIST помогут привнести в дом парфюмерные вибрации Инь и Ян. Все свечи выполнены из растительного воска по старинным технологиям, бережно хранящим наследие Франции. Свечи воссоздают в пространстве правильный уровень выбранной энергии, формируя баланс и помогая гармонизировать чувства в течение 40 часов.

Привнесите в свой дом парфюмерные вибрации Инь и Янь вместе с роскошными свечами The Harmonist.

На сегодняшний день роскошные монобутики THE HARMONIST успешно работают в Париже и Лос-Анджелесе. Ароматы бренда представлены в Великобритании, ОАЭ, Швейцарии, Италии.

Материал предоставлен пресс-службой