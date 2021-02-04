В Далласе открылась выставка итальянского фотографа Паоло Роверси

В музее современного искусства Dallas Contemporary (Даллас, США) открылась выставка «Паоло Роверси: Птицы». Проект посвящен сотрудничеству итальянского фотографа с дизайнером Рей Кавакубо и маркой Comme des Garçons. Выставка стала продолжением книги, представляющей собой исследование работ Паоло Роверси.

Настоящая экспозиция включает 40 работ фотографа, что является его крупнейшей персональной выставкой на территории Северной Америки. Кадры отличаются стилистикой и размерами. Сам Роверси отметил: «Каждая съемка была очень удивительной. Работа Рей настолько новаторская; каждый раз что-то новое и разное. Я всегда стараюсь изо всех сил, потому что я не могу сделать что-то нормальное или обычное для Рей».

Выставка продлится до 22 августа 2021 года.