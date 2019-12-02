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Артем Кузелев

В декабре у дома Sonia Rykiel появится новый владелец

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  • 02 Декабря 201911:03
Сюжеты: Sonia Rykiel

Летом этого года Торговый суд Парижа объявил о ликвидации компании, однако впереди аукцион, на котором будут выставлены права на марку и ее архивы.

В прошлый понедельник в рамках судебного заседания ликвидаторы компании составили предложение. В своем решении суд постановил отложить окончательное решение по иску на три недели. Таким образом в середине декабря у парижского дома моды, по всей видимости, появится новый владелец. Уже сейчас претендентов на наследие Sonia Rykiel немало, однако мэрия Парижа призвала Министерство культуры препятствовать неразумному растрачиванию архивов дома, поэтому дело не должно разрешиться драматично.

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