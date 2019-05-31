В день защиты детей Johnson&Johnson призывает делиться нежностью

Традиционно 1 июня во всем мире отмечается День защиты детей. Компания Johnson&Johnson вот уже почти 125 лет ставит своей миссией создание мягких продуктов для защиты нежной кожи детей. В компании верят, что нежность – сила, способная на многое.

· В составе продуктов линейки «Нежность хлопка» основным компонентном является натуральный хлопок. Было установлено, что у младенцев роговой слой на 30% и эпидермис на 20% тоньше, чем у взрослых людей, поэтому нуждается в особой заботе и защите. Продукты этой линейки подходят для детей с первых дней жизни, так как не содержат парабенов, фталатов, сульфатов и красителей. Формулы линейки «Нежность хлопка» соответствуют стандарту «Клинически проверенная мягкость», разработанному с учетом потребностей нежной кожи ребенка.

· Продукты из линейки «Перед сном» помогают малышу настроиться на спокойный лад изащищают его сон на протяжении всей ночи. Благодаря расслабляющему аромату Natural Calm приготовление ко сну станет приятным времяпрепровождением для родителей и малыша. Специалисты Johnson&Johnson рекомендуют 3-этапный ритуал по уходу «Перед сном», улучшающий сон малыша: купание в теплой ванне, легкий массаж и спокойное время перед сном.

· Продукция для деток от года призвана разнообразить процесс купания и защитить глазки детей. В этом возрасте необходим особый уход, поэтому продукты специально разработаны для бережного очищения детских волос и нежной кожи головы. Формулы продуктов мягкие и гипоаллергенные, а благодаря формуле «Нет больше слез» средство не щиплет и не раздражает глазки.