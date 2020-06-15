В доме Chanel не откажутся от традиционного расписания показов

Руководство парижской марки не планирует поддерживать изменения в модном расписании или сокращать ежегодное количество презентаций.

Давая интервью изданию The Business of Fashion, президент фэшн-направления компании Chanel Бруно Павловски заметил: «Не знаю, будет ли правильным числом два или шесть, это решать каждому бренду. Но мы довольно далеко продвинулись в учете нашего углеродного следа и отлично справляемся с экологическими задачами».

Таким образом топ-менеджер выразил позицию дома, который намерен и впредь организовывать шесть оффлайн-показов в год, т.к. традиционная система позволяет бренду полноценно выражать творческий дух и поддерживать связь с покупателями. Кроме того, Павловски подчеркнул, что пандемия лишь подстегнула перемены, уже намеченные руководством Chanel, в их числе, например, сокращение количества гостей шоу до 200 человек.