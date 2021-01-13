В доме Chanel определились с датой круизного шоу

В парижском доме моды объявили дату и место проведения следующего круизного показа. Шоу Chanel состоится на юге Франции. Место проведения презентации новой круизной коллекции станут каменоломни Карьер-де-Люмьер, расположенные недалеко от деревни Ле-Бо-де-Прованс.

В пресс-релизе марки сообщается, что в 1960 году в этом месте прошли съемки фильма «Завещание Орфея». Режиссер фильма – поэт и драматург Жана Кокто, который известен и как близкий друг самой Коко Шанель. В настоящее время Карьер-де-Люмьер считается одной из главных туристических достопримечательностей Франции.