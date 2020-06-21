В доме Chanel отчитались о результатах работы в 2019 году

В парижской марке подвели итоги работы в 2019 году, который оказался очень успешным под управлением Виржини Виар.

Согласно опубликованным данным, продажи Chanel в 2019 году достигли объема 12,3 млрд долларов. По сравнению с предыдущим годом это на 10% больше. Операционная прибыль компании увеличилась на 16,6%, до 3,5 млрд долларов. Таким образом марка опередила ближайшего конкурента Gucci с выручкой 10,7 млрд долларов.

Финансовый директор Chanel Филипп Блондье отметил, что продажи одежды в 2019-м выросли на 28%. Такую динамику в компании связывают с работой креативного директора Виржини Виар: «Виржини работала с Карлом десятилетиями и знает все коды Шанель. Она постепенно вводит свой собственный стиль в коллекции и сценографию наших показов».

Также в компании отметили, что на данный момент около 85% из всех 417 бутиков Chanel вновь открыты. В ноябре дом намерен вернуться к привычному графику поставок.