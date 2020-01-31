В доме Dior определились с местом круизного показа

Презентация коллекции Cruise 2021 представят в Италии, на родине Марии Грации Кьюри.

В парижском доме моды Dior определились с локацией предстоящего круизного показа. Коллекцию Cruise 2021 впервые покажут в Италии. Если точнее, шоу пройдет в Лечче – столице региона Апулия на юго-востоке страны. Именно отсюда родом креативный директор марки Мария Грация Кьюри. Дефиле состоится 9 мая 2021 года.