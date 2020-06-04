В доме Prada отметили оживление продаж в Китае

Итальянская компания зафиксировала в мае рост доходов на китайском рынке, однако положение дел в Европе по-прежнему настораживает.

Бизнес Prada в Китае по-прежнему не пришел в норму после снятия карантинных ограничений, однако на местном рынке компания отметила рост продаж более чем на 10%. Об этом в интервью каналу Bloomberg TV сообщил генеральный директор Prada Патрицио Бертелли. При этом топ-менеджер отметил, что это только первые шаги на пути к полному восстановлению торговли, а в холдинге в данный момент больше озадачены положением на европейском рынке, который переживает период без туристов. «Мы сосредоточены на развитии бренда и совсем не думаем о делистинге. Мы работаем над новой продукцией, расширением торговой сети и над тем, чтобы выжать максимум из цифровых технологий», – добавил Бертелли.