В Доминикане открылась выставка, посвященная Оскару де ла Ренте

В Центре Леона в Доминиканской республике открылась экспозиция «Быть Оскаром де ла Рентой».

Генеральный директор дома Oscar de la Renta Александр Болен рассказывает о доминиканском дизайнере, который ушел из жизни в 2014 году: «Оскар де ла Рента невероятно гордился своим наследием». Этому наследию, жизни и творчеству модельера посвящен выставочный проект «Быть Оскаром де ла Рентой». В экспозицию вошло 50 знаковых нарядов, созданных маркой для мировых звезд, в том числе и Хиллари Клинтон, Лоре Буш, Сары Джессики Паркер, Опры Уинфри и Тейлор Свифт. Гости выставки также могут познакомиться с архивными материалами, 60 обложками модных журналов и книг с образами Oscar de la Renta. Посетить выставку можно до апреля 2020 года.