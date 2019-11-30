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Oscar de la Renta (104)
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Артем Кузелев

В Доминикане открылась выставка, посвященная Оскару де ла Ренте

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  • 30 Ноября 201911:56
Сюжеты: Oscar de la Renta

В Центре Леона в Доминиканской республике открылась экспозиция «Быть Оскаром де ла Рентой».

Генеральный директор дома Oscar de la Renta Александр Болен рассказывает о доминиканском дизайнере, который ушел из жизни в 2014 году: «Оскар де ла Рента невероятно гордился своим наследием». Этому наследию, жизни и творчеству модельера посвящен выставочный проект «Быть Оскаром де ла Рентой». В экспозицию вошло 50 знаковых нарядов, созданных маркой для мировых звезд, в том числе и Хиллари Клинтон, Лоре Буш, Сары Джессики Паркер, Опры Уинфри и Тейлор Свифт. Гости выставки также могут познакомиться с архивными материалами, 60 обложками модных журналов и книг с образами Oscar de la Renta. Посетить выставку можно до апреля 2020 года.

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