В Эрмитаже откроется Галерея костюма

Санкт-петербургский музей анонсировал большую выставку, посвященную своему дню рождения.

В честь торжественной даты Государственный Эрмитаж представит своим гостям сразу несколько выставок. Одним из важнейших из новых проектов обещает стать Галерея костюма, экспозицию которой составят наряды и аксессуары XVII-XXI веков. Здесь можно будет увидеть повседневный и церемониальный гардероб Петра I, церемониальные костюмы русского императорского двора, домашнюю одежду, веера, шляпки, обувь, сундуки для путешествий и многое другое.

Как сообщалось ранее, экспозиция станет началом более масштабного проекта – Музея моды, который вскоре откроется в Эрмитаже. Расположится же предстоящая выставка в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня». Для посещения проект будет доступен уже на этих выходных.