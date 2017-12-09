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Артем Кузелев

В Эрмитаже откроется Галерея костюма

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  • 09 Декабря 201721:10

Санкт-петербургский музей анонсировал большую выставку, посвященную своему дню рождения.

В честь торжественной даты Государственный Эрмитаж представит своим гостям сразу несколько выставок. Одним из важнейших из новых проектов обещает стать Галерея костюма, экспозицию которой составят наряды и аксессуары XVII-XXI веков. Здесь можно будет увидеть повседневный и церемониальный гардероб Петра I, церемониальные костюмы русского императорского двора, домашнюю одежду, веера, шляпки, обувь, сундуки для путешествий и многое другое.

Как сообщалось ранее, экспозиция станет началом более масштабного проекта – Музея моды, который вскоре откроется в Эрмитаже. Расположится же предстоящая выставка в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня». Для посещения проект будет доступен уже на этих выходных.

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