В этом году Джимми Чу откроет собственную академию моды

В сентябре в Лондоне откроется Академия Джимми Чу (JCA), которая будет готовить новые поколения модных дизайнеров. По словам дизайнера, школа в районе Мейфэр предложит студентам прорывные технологии обучения и возможность общения с лидерами в области дизайна. В академии будут применять нешаблонный подход к высшему отраслевому образованию и давать студентам в том числе навыки предпринимательства.

«Идея вынашивалась годами, и мы очень рады, что в сентябре академия, наконец, откроет свои двери. Лондон – это глобальный модный хаб, в котором появились самые оригинальные и смелые дизайнеры. При этом выпускники редко выходят из стен высших учебных заведений с полным набором – профессиональными знаниями, навыками и ресурсами, – необходимым для того, чтобы создать, запустить и выстроить модный бренд, который будет успешен на мировой арене», – рассказал Джимми Чу.