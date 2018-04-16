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Артем Кузелев

В этом году H&M сотрудничает с Moschino

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  • 16 Апреля 201820:56
Сюжеты: H&M, Moschino, Jeremy Scott

Джереми Скотт создаст капсульную коллекцию для новой ежегодной коллаборации шведского гиганта.

Марка H&M назвала бренд и дизайнера, с которыми в этом году выпустит традиционную осеннюю коллаборация. Выбор на этот раз пал на дом Moschino и его креативного директора Джереми Скотта. Можно ожидать, что 8 ноября в магазинах ретейлера появится масса ярких вещей, проникнутых иронией и духом поп-культуры.

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