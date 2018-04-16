В этом году H&M сотрудничает с Moschino

Джереми Скотт создаст капсульную коллекцию для новой ежегодной коллаборации шведского гиганта.

Марка H&M назвала бренд и дизайнера, с которыми в этом году выпустит традиционную осеннюю коллаборация. Выбор на этот раз пал на дом Moschino и его креативного директора Джереми Скотта. Можно ожидать, что 8 ноября в магазинах ретейлера появится масса ярких вещей, проникнутых иронией и духом поп-культуры.