В этом году на CFDA Awards не будет премий Swarovski

Торжественная церемония состоится 3 июня, однако на этот раз две номинации останутся без спонсорской поддержки.

Организаторы CFDA Awards объявили, что в этом году премии пришлось отказаться от двух номинаций. Награды за позитивные изменения в модной индустрии и выдающийся талант останутся без спонсорской поддержки Swarovski. При этом австрийская компания продолжит сотрудничество с Советом модных дизайнеров Америки, но в других программах.