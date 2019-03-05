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Артем Кузелев

В этом году на CFDA Awards не будет премий Swarovski

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  • 05 Марта 201917:21
Сюжеты: CFDA, Swarovski

Торжественная церемония состоится 3 июня, однако на этот раз две номинации останутся без спонсорской поддержки.

Организаторы CFDA Awards объявили, что в этом году премии пришлось отказаться от двух номинаций. Награды за позитивные изменения в модной индустрии и выдающийся талант останутся без спонсорской поддержки Swarovski. При этом австрийская компания продолжит сотрудничество с Советом модных дизайнеров Америки, но в других программах.

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