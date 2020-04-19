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Артем Кузелев

В этом году премия LVMH Prize достанется всем финалистам

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  • 19 Апреля 202014:14
Сюжеты: LVMH

В рамках мер по противодействию пандемии коронавируса жюри французского конкурса для молодых дизайнеров приняло необычное решение.

Призовой фонд премии LVMH Prize 2020 будет распределен между всеми финалистами. Сумму в 300 000 евро разделят между молодыми дизайнерами Прией Алувалия, Шарафом Тайером, Эммой Чоповой и Лаурой Ловена, Николасом Дейли, Питером До), Синдизо Хумало, Суприей Леле  и Томотока Коидзуми. Кроме того, экспертный совет LVMH Prize решил оказать поддержку победителям конкурса прошлых лет.

Дельфина Арно, исполнительный вице-президент Louis Vuitton и основательница LVMH Prize, отметила: «С момента своего запуска конкурс LVMH Prize способствовал развитию и росту молодых талантов. Каждый год он привлекает внимание начинающих дизайнеров со всего мира и поддерживает их бренды. В это непростое время наш Фонд помощи молодым дизайнерам обозначит основную миссию LVMH Prize, поддержав его победителей».

 
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