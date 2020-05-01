В этом году Тан Шуан покинет журнал Vogue China

Модный критик и заместительница издателя китайской версии Vogue подала в отставку.

В издании WWD сообщили, что из-за разногласий с руководством Conde Nast China в начале лета Тан Шуан покинет компанию. Как оказалось, что, запуская канал Vogue Business в китайской социальной сети WeChat, Шуан продала Conde Nast собственный канал с аудиторией порядка 60 000 фолловеров и просто его переименовала. Журналистам WWD Тан Шуан сообщила, что благодарна Conde Nast China за возможность многому научиться и желает компании успеха.

До работы в китайском подразделении издательского холдинга Тан отметилась как организатор Недели моды Xiamen и главред Instyle China, а также сотрудничала с Outlook, Modern Weekly и Numero China.