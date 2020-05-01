Вход
ADV



Интересно
Vogue (821)
Все сюжеты
Артем Кузелев

В этом году Тан Шуан покинет журнал Vogue China

  • 919
  • 0
  • 01 Мая 202016:33
Сюжеты: Vogue

Модный критик и заместительница издателя китайской версии Vogue подала в отставку.

В издании WWD сообщили, что из-за разногласий с руководством Conde Nast China в начале лета Тан Шуан покинет компанию. Как оказалось, что, запуская канал Vogue Business в китайской социальной сети WeChat, Шуан продала Conde Nast собственный канал с аудиторией порядка 60 000 фолловеров и просто его переименовала. Журналистам WWD Тан Шуан сообщила, что благодарна Conde Nast China за возможность многому научиться и желает компании успеха.

До работы в китайском подразделении издательского холдинга Тан отметилась как организатор Недели моды Xiamen и главред Instyle China, а также сотрудничала с Outlook, Modern Weekly и Numero China.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru