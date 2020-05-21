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Артем Кузелев

В Farfetch рассказали о рекордном росте доходов

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  • 21 Мая 202012:05

Крупнейшая онлайн-площадка, специализирующаяся на торговле товарами сегмента люкс, отчиталась о результатах работы в первом квартале 2020 года.

Согласно обновленным данным, общий объем товарооборота Farfetch увеличился на 45,7%, достигнув показателя в почти 611 млн долларов. Совокупные доходы платформы в январе-марте выросли более чем на 90% в годовом исчислении! Результаты первого квартала текущего года показали цифру 331,4 млн долларов. При этом в компании отмечают, что число активных потребителей составило 2,1 млн человек.

 
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