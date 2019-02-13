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Алексей Бобровский

В феврале СТОКМАНН открыл два новых универмага в Москве

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  • 13 Февраля 201923:36

1 февраля в самом сердце столицы распахнул свои двери новый просторный универмаг СТОКМАНН в ТГ "Модный Сезон". Теперь в шаговой доступности от Красной площади и Большого театра можно полноценно насладиться комфортом европейского шоппинга и купить лучшие товары мировых модных брендов.
Второй новый универмаг СТОКМАНН открылся в одном из самых популярных торговых центров Москвы – ТРЦ "Европейский", рядом с метро Киевская.
Компания СТОКМАНН была основана в 1862 году в Финляндии, в Хельсинки. С тех пор началось ее успешное развитие. 
СТОКМАНН – это не только огромный выбор от ведущих международных и эксклюзивных скандинавских и российских брендов, это уникальная атмосфера комфортного европейского шопинга и удовольствие от покупок.

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