В феврале СТОКМАНН открыл два новых универмага в Москве

1 февраля в самом сердце столицы распахнул свои двери новый просторный универмаг СТОКМАНН в ТГ "Модный Сезон". Теперь в шаговой доступности от Красной площади и Большого театра можно полноценно насладиться комфортом европейского шоппинга и купить лучшие товары мировых модных брендов.

Второй новый универмаг СТОКМАНН открылся в одном из самых популярных торговых центров Москвы – ТРЦ "Европейский", рядом с метро Киевская.

Компания СТОКМАНН была основана в 1862 году в Финляндии, в Хельсинки. С тех пор началось ее успешное развитие.

СТОКМАНН – это не только огромный выбор от ведущих международных и эксклюзивных скандинавских и российских брендов, это уникальная атмосфера комфортного европейского шопинга и удовольствие от покупок.