В Фонде Louis Vuitton новая выставка

Парижский Fondation Louis Vuitton покажет работы Ван Гога, Гогена, Моне и других модернистов из коллекции Сэмюэля Курто.

С 20 февраля по 17 июня посетители Фонда Louis Vuitton смогут увидеть богатую экспозицию The Courtauld Collection: A Vision for Impressionism. Выставка представит работа из коллекции британского текстильного магната Сэмюэля Курто, собранной в начале XX веков. В числе 110 выставленных полотен картины и графика Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Эдуарда Мане, Клода Моне, Поля Сезанна, Пабло Пикассо, Уильяма Тернера, Амедео Модильяни и Жоржа Сера.