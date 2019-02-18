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Артем Кузелев

В Фонде Louis Vuitton новая выставка

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  • 18 Февраля 201911:06
Сюжеты: Louis Vuitton

Парижский Fondation Louis Vuitton покажет работы Ван Гога, Гогена, Моне и других модернистов из коллекции Сэмюэля Курто.

С 20 февраля по 17 июня посетители Фонда Louis Vuitton смогут увидеть богатую экспозицию The Courtauld Collection: A Vision for Impressionism. Выставка представит работа из коллекции британского текстильного магната Сэмюэля Курто, собранной в начале XX веков. В числе 110 выставленных полотен картины и графика Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Эдуарда Мане, Клода Моне, Поля Сезанна, Пабло Пикассо, Уильяма Тернера, Амедео Модильяни и Жоржа Сера.

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