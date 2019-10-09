Марка Gant повысила топ-менеджера Элеонор Золь до должности исполнительного вице-президента по глобальному бренду.

Преследуя цель усилить позиции марки посредством ряда мощных проектов в сфере маркетинга., в Gant назначили нового исполнительного вице-президента по глобальному бренду. Пост заняла Элеонор Золь, в компетенции которой теперь вся маркетинговая стратегия компании. Кроме того, Золь станет членом совета правления, где будет отвечать за развитие коммуникаций с потребителями и маркетинговые инновации. О повышении Золь генеральный директор марки Брайан Греви сказал: «Элеонор очень хорошо понимает нашу целевую аудиторию и то, какое место занимает клиент в нашей системе ценностей. Ее инсайты незаменимы в процессе принятия решений, помогающих Gant идти вперед. Назначить Элеонор исполнительным вице-президентом по глобальному бренду было простым решением, от которого я в восторге».