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Артем Кузелев

В Германии открывается выставка, посвященная Джил Сандер

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  • 04 Октября 201718:24
Сюжеты: Jil Sander

Дизайнер сама будет курировать ретроспективную выставку о своем творческом пути.

В Музее прикладного искусства Франкфурта-на-Майне открывается выставка, посвященная жизни и работе Джил Сандер. Кураторами проекта выступают директор музея Маттиас Вагнер и сама Джил. Экспозицию составят архивные материалы дизайнера, а также предметы, рассказывающие о ее архитектурных предпочтениях и любви к ландшафтному дизайну. Выставка откроет двери для посетителей через месяц, 4 ноября, и продлится до 6 мая будущего года.

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