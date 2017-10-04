В Германии открывается выставка, посвященная Джил Сандер

Дизайнер сама будет курировать ретроспективную выставку о своем творческом пути.

В Музее прикладного искусства Франкфурта-на-Майне открывается выставка, посвященная жизни и работе Джил Сандер. Кураторами проекта выступают директор музея Маттиас Вагнер и сама Джил. Экспозицию составят архивные материалы дизайнера, а также предметы, рассказывающие о ее архитектурных предпочтениях и любви к ландшафтному дизайну. Выставка откроет двери для посетителей через месяц, 4 ноября, и продлится до 6 мая будущего года.