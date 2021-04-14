В Giorgio Armani рассматривают возможность объединения со сторонним инвестором

Известно, что до этого момента компания 86-летнего модельера оставалась независимой, однако теперь Джорджио Армани считает, принцип независимости «не таким уж обязательным». Вероятно, в ближайшее время его компания объединиться со сторонним инвестором, причем необязательно из фэшн-отрасли.

В интервью изданию Vogue Джиорджио Армани отметил, что не рассматривает инвесторов из Франции, а значит, речь не идет о таких холдингах, как LVMH или Kering. При этом интерес дизайнера вызывает итальянский конгломерат Exor, принадлежащий семье бизнесменов Аньелли. Холдингу в том числе принадлежит доля в 24% в марке Christian Louboutin, китайская люксовая марка Shang Xia, контрольные пакеты акций Stellantis и Ferrari, медиа-группа The Economist, а также футбольный клуб «Ювентус». Однако неизвестно, насколько намерения Армани серьезны и ведутся ли в данный момент какие-то переговоры.