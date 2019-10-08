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Giuseppe Zanotti (22)
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Артем Кузелев

В Giuseppe Zanotti тоже кадровые изменения

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  • 08 Октября 201910:01
Сюжеты: Giuseppe Zanotti

Новым генеральным директором люксовой марки назначен Эудженио Манги.

Эудженио Манги, который имеет 20-летний опыт работы в модной индустрии, сменил на посту генерального директор Giuseppe Zanotti Николу Брандолезе. За плечами нового главы люксовой марки работы в Betty Blue SpA и группе компаний Max Mara. О своем назначении в итальянском бренде Манги заявил: «Я рад присоединиться к команде Giuseppe Zanotti. Благодаря его видению и любви к своему делу, его бренд стал успешным игроком на международном рынке премиальной обуви. Я считаю, что у этого бренда есть все необходимые ресурсы для расширения и решения будущих задач».

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