В Год Петуха - с петухом, на шее и не только

В преддверии Нового года Творческое объединение AGORApro и Дом-музей Щепкина провели сказочный вечер «Золотой петушок - от вышивки до мистики».

Сейчас наступил Года Петуха по китайскому календарю.

Поэтому - самое время на петушиную тему поговорить.



Новогодний праздник, как это бывает со всеми праздниками у Щепкина, удался.

Сказку Пушкина все по очереди читали, легендарную оперно-балетную постановку на музыку Римского-Корсакова в Дягилевских сезонах вспомнили, а создательница уникальных платков Анна Толстикова рассказала, как петухи прилетают в народную вышивку и в современные изделия.





У Творческого объедиения AGORApro есть чем порадовать тех, кто, как я, например, в Год Петуха родился, или же тех, кто хочет обзавестись правильным нарядом.

Вот игрушка - петушок «Мандрагора».



Есть серия «Сказки Пушкина» - платки, подушки, подарочные мешочки, шторы - и без «Золотого Петушка», конечно, не обошлось.



Часто петухи на платках красуются.





Но в канун Года Петуха не могла не появиться новая коллекция, которая так и называется - «Золотой петушок».







В основе идеи - древнерусская вышивка.







Материал собирался по различным музеям - тут и Государственый исторический, и музеи в Ярославле, Ростове Великом, Нерехте.





Изюминкой композиции является неожиданное сочетание образа петуха из народной вышивки и декора из золотошвейного наследия. Коллекция состоит из платка классического размера 90х90, который будет печататься только на натуральном шелке; среднего платка 70х70, маленького 55х55, и платочка в кармашек 30х30. Все размеры имеют разную композицию и цветовые нюансы.





Можно сказать, что в маленьких платках проявился юмор автора, так как там изображен не весь петух, а только его портрет - гордый профиль, - что напоминает гербовый рисунок.





Петух является мощным позитивным символом. Петух — олицетворяет бдительность, храбрость, мужество, предвидение, надежность. Вестник зари — символ Солнца и духовного возрождения. В новом 2017 году - Году Петуха - в таком платке ходить нужно как можно чаще.



Михаил ГУРЕВИЧ