В гости к "Подружке"

25 января магазин "Подружка" представил журналистам и блогерам свои эксклюзивные бренды и подарил прекрасное настроение.

В программе были процедуры и развлечения в бьюти-корнерах: Make up station by De. Co., Hair bar by Lady Pink, Nail bar by Pink Up .

Сеть магазинов "Подружка" развивается на территории Москвы и Московской области с 2005 года, а в 2013 году открылся первый магазин в Санкт-Петербурге. Сейчас сеть насчитывает более 180 магазинов в Москве и области и 30 магазинов в Санкт-Петербурге, и каждый месяц мы открываем 1-2 новых магазина. Создавая «Подружку», основатели бренда использовали европейский опыт, где подобный формат магазинов называется Дрогери (от нем. Drogerie - аптекарский магазин) - магазин у дома, где продаются товары повседневного спроса, то есть косметика, парфюмерия, средства гигиены, сопутствующие товары и фармацевтические препараты. Такой розничный формат характерен, прежде всего, для Германии, Австрии, Бельгии и Голландии. Широкая линейка средств декоративной косметики, как самых известных, так и новых для страны производителей, делают покупательниц самыми красивыми, яркими и неповторимыми. Среди огромного ассортимента товара – более 10 000 наименований – каждая женщина сможет выбрать для себя то, что станет секретом ее привлекательности и сделает ее неотразимой.

Постоянные клиенты знают, что в магазинах сети все товары представлены по доступным ценам. У «Подружки» более 2 000 000 покупателей, делающих постоянные покупки.

В «Подружке» регулярно обновляется ассортимент. Все новинки, появляющиеся на полках магазинов, разработаны с использованием последних достижений в косметологии.

В магазинах представлены лучшие товары от брендов: L'Oreal, Max Factor, CATRICE, essence, Tony Moly, Hada Labo, It's skin, Maybelline New York.