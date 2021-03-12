В группе Ermenegildo Zegna новое назначение

Анжелика Чунг, бывший главный редактор китайского Vogue, получила новое назначение в качестве стратегического советника Джильдо Зенья, генерального директора Ermenegildo Zegna Group.

По данным WWD, в своей новой роли Чунг сосредоточится на расширении компании на китайском рынке. При этом в холдинге отмечают, что рады назначению, так как Чунг зарекомендовала себя как истинная профессионалка. На данный момент она, помимо роли стратегического советника в Zegna, является венчурным партнером китайского филиала Sequoia Capital, где развивает направление моды, лайфстайла и развлечений.

Китай является одним из ключевых рынков Ermenegildo Zegna, на который приходится 40% бизнеса компании. В этом году Zegna отмечает 30-летие своего присутствия в Китае и в настоящее время насчитывает здесь 60 магазинов.