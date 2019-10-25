В Gucci определились с локацией для круизного показа

Итальянский дом моды представит круизную коллекцию 2021 года на территории США.

Итальянская марка объявила, что готова во второй раз устроить показ круизной коллекции Алессандро Микеле в Америке. Впервые креативный директор дома показал круизные образы в Нью-Йорке пять лет назад. Однако сейчас бренд не раскрывает подробности шоу Cruise 2021. Известно лишь, что дефиле состоится 18 мая 2020 года в США, но ни город показа, ни конкретная локация не называются.