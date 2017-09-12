В Guy Laroche назвали имя нового креативного директора

Парижский дом Guy Laroche определился с назначением нового креативного директора. С этого года марку возглавит Ришар Рене, который сменит на высоком посту американца Адама Андрасика. Коллекция сезона весна-лето 2018, которую можно будет впервые увидеть 27 сентября, станет прощанием Адама с Guy Laroche.

Назначение же Ришара Рене на место креативного директора в парижской компании называют началом новой истории. В официальном заявлении Guy Laroche говорится, что перестановки связаны с «эволюцией, позволяющей дому утвердиться как бренду, а также вернуться к своим основам: рафинированному люксу, высочайшим требованиям к крою, выраженной склонности к неожиданному... И определенно свободолюбивому духу. Все эти ценности резонируют со вселенной дизайнера».

Что касается карьеры Рене, то по условиям контракта в данный момент он дорабатывает в марке пляжной одежды Vilebrequin. Ранее Ришар в разном качестве сотрудничал с брендами Hermes и Jean Paul Gaultier. Также в 2010 оду он запустил собственную марку Richardrene, коллекции которой представлял на Неделе высокой моды. Однако в данный момент деятельность бренда приостановлена.