В Helmut Lang сменился креативный директор

Американский дом моды расстался с Изабеллой Берли из журнала Dazed и пригласил на ее место другого редактора.

Издание Business of Fashion сообщило, что возрожденная и активно развивающаяся марка Helmut Lang рассталась с главным редактором Dazed Изабеллой Берли. Новым креативным директором бренда назначена Аликс Браун, основательница журнала V, экс -редактор W и экс-редактор стиля T. О своем назначении журналистка заметила: «Я росла вместе с Helmut Lang. Учитывая это, можно сказать, что я смотрю на бренд с точки зрения его истории». На новом месте работы Аликс займется креативными проектами Helmut Lang, маркетинговой стратегией, созданием сетевого контента и разработкой «визуального посыла дизайна».