Вход
ADV
Интересно
Helmut Lang (20)
Все сюжеты
Артем Кузелев

В Helmut Lang сменился креативный директор

  • 265
  • 0
  • 18 Января 201811:26
Сюжеты: Helmut Lang

Американский дом моды расстался с Изабеллой Берли из журнала Dazed и пригласил на ее место другого редактора.

Издание Business of Fashion сообщило, что возрожденная и активно развивающаяся марка Helmut Lang рассталась с главным редактором Dazed Изабеллой Берли. Новым креативным директором бренда назначена Аликс Браун, основательница журнала V, экс -редактор W и экс-редактор стиля T. О своем назначении журналистка заметила: «Я росла вместе с Helmut Lang. Учитывая это, можно сказать, что я смотрю на бренд с точки зрения его истории». На новом месте работы Аликс займется креативными проектами Helmut Lang, маркетинговой стратегией, созданием сетевого контента и разработкой «визуального посыла дизайна».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru