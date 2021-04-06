В H&M отчитались о доходах в четвертом квартале 2020 финансового года

По данным, опубликованным шведской компанией Hennes & Mauritz, продажи группы в четвертом квартале 2020 финансового года сократились на 21%. Доходы ретейлера составил 4,72 млрд долларов.

Однако результаты марта 2021-го вселяют в руководство компании оптимизм. В связи с ослаблением ограничений и открытием магазинов в нескольких странах продажи стали расти. Согласно опубликованным материалам лишь с 1 по 13 марта 2021 года рост продаж H&M составил 10%.

Что касается сокращения продаж на 21% в конце прошлого финансового года, то и этот результат считается позитивным. Изначально эксперты ожидали падения показателя на 30%.