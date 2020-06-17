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Артем Кузелев

В холдинге Inditex отчитались о работе в первом квартале 2020 года

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  • 17 Июня 202022:02
Сюжеты: Zara

Чистый убыток компании в январе-марте текущего года составил 409 миллионов евро.

Кроме того, в холдинге сообщили о падении продаж в отчетный период до 3,3 млрд евро. Для сравнения в первом квартале прошлого года компания заработала 5,9 млрд евро. Объем продаж группы Inditex сократился на 44% в годовом исчислении, однако в холдинге настроены оптимистично и связывают падение с закрытием 90% магазинов из-за пандемии в феврале-апреле 2020-го.

При этом в Inditex отмечают, что прибыль онлайн-каналов компании в январе-марте 2020 года выросла на 50% в годовом исчислении, а в апреле – на рекордные 95%.

 
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