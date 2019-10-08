В холдинге Kering новое назначение

Новую позицию директора по разнообразию и инклюзивности заняла Калпана Багаман Дензел.

Компания Kering объявила развитие концепции разнообразия одним из важнейших пунктов своей стратегии. В этом месяце люксовый гигант учредил должность директора по разнообразию, инклюзивности и талантам. Новый пост заняла Калпана Багаман Дензел, которая ранее работала с такими компаниями, как Procter & Gamble, Andersen Consulting и Russell Reynolds Associates.